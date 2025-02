Parti pericolanti sotto ponte Ss16, stop durante l'intervento

I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alcune parti pericolanti che si erano staccate dal ponte della Ss16, tra Falconara e Ancona, nei pressi del bivio per Ancona-Agugliano.

La squadra di Ancona, con il supporto dell'autoscala, ha provveduto alla rimozione di tutti gli elementi a rischio, ripristinando così le condizioni di sicurezza. Per tutta la durata dell'intervento, la strada è rimasta chiusa al traffico.

Sul posto era presente anche il personale dell'Anas per la gestione della viabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA