Incidente sulla Ss76 a Falconara Marittima, tre feriti

Un incidente stradale, che ha coinvolto quattro autovetture, alcune delle quali si sono tamponate, è avvenuto stamattina sulla Strada statale 76 "Della Val D'Esino", al km 72+750 a Falconara Marittima (Ancona): tre le persone ferite, portate in ospedale ad Ancona con codice di media gravità, e traffico rimasto bloccato nel tratto interessato per circa un'ora e mezzo, con uscita obbligatoria ad Ancona Nord-Chiaravalle, prima di riprendere regolarmente.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, la Polizia Stradale di Ancona e squadre Anas per la gestione della viabilità. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione; intanto poco, intorno alle 10, è stata ripristinata la normale viabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA