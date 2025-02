Giorno del ricordo, celebrazioni da Trebbiantico alla Prefettura

La città di Pesaro ha onorato il giorno del Ricordo del 10 febbraio, con varie iniziative. Prima a Trebbiantico, con la deposizione della corona commemorativa al cippo del parco degli esuli giuliano-dalmati; poi si spostate nel salone Metaurense di palazzo Ducale, sede della Prefettura di Pesaro e Urbino, dove, oltre alle autorità civili e militari, hanno preso la parola anche Milena Trolis e Marialena Tamino, in rappresentanza, rispettivamente, delle Comunità Venezia-Giulia e Dalmazia e della comunità giuliano-dalmata.

Il Consiglio comunale si è riunito inoltre in modalità straordinaria, per commemorare la giornata di oggi. Così come sono state coinvolte anche le scuole della provincia nel partecipare alle celebrazioni.

"Questa non è solo una giornata di ricordo, ma un momento per rinnovare il nostro impegno affinché la tragedia delle foibe, delle violenze subite dai nostri connazionali e dell'esodo giuliano-dalmata non vengano mai dimenticate" ha detto il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani.

Il prefetto di Pesaro-Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha poi sottolineato come il giorno del Ricordo "ci aiuta non solo a rievocare fatti storici ma ad ascoltare il grido silenzioso di chi ha pagato con la propria storia un prezzo incommensurabile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA