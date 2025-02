Fugge e sperona auto carabinieri dopo inseguimento, arrestato

Tenta di eludere un controllo stradale dei carabinieri, fugge con l'auto e sperona un'autopattuglia dell'Arma durante l'inseguimento prima di essere bloccato: E' accaduto nel pomeriggio sulla Ss16 in direzione sud, tra Loreto e Porto Recanati. Un 40enne di Osimo, che era sottoposto agli arresti domiciliari e guidava con patente revocata, è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale: è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima in programma domani mattina in Tribunale a Macerata.

Una pattuglia del Nucleo radiomobile di Osimo in transito sulla Ss16 ha sottoposto a controllo un'Audi A3. Il conducente del veicolo, 40enne osimano noto alle forze dell'ordine, è partito repentinamente per eludere il controllo. Ne è scaturito un inseguimento terminato in località Scossicci di Porto Recanati, quando il fuggitivo ha urtato l'autopattuglia nel tentativo di fuggire. Il 40enne, lievemente ferito, è stato trasportato all'Ospedale di Civitanova per un controllo e è stato già dimesso. I militari sono rimasti incolumi. Il soggetto è risultato sottoposto a detenzione domiciliare e guidava il veicolo con patente revocata. E' stato dunque arrestato, posto ai domiciliari, in attesa della convalida.



