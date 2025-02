Disabilità pediatrica, Fondazione Don Gnocchi investe a Jesi

A Jesi (Ancona), il Comune e la Fondazione Don Carlo Gnocchi hanno firmato oggi un contratto preliminare per l'acquisto di 14mila metri quadrati di terreno comunale, in via Augusto Murri, ove realizzare una nuova struttura riabilitativa con circa 70 posti letto di degenza (accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale) e spazi per l'attività ambulatoriale. Si mette in moto, ora, l'iter autorizzativo, che prevede anche la valutazione dell'impatto del traffico indotto dal centro Gnocchi.

L'investimento della Fondazione nasce dalla volontà di potenziare la sua presenza nelle Marche, in particolare nei servizi per la disabilità pediatrica. In regione conta già numerosi ambulatori e il Centro Bignamini a Falconara. La struttura di Jesi si integrerà con questo Centro, attivo con ambulatori, degenze, centro diurno per minori e attività di neuropsichiatria infantile.

L'area di via Murri attualmente ospita un oliveto: la Fondazione Don Gnocchi ha condiviso la richiesta del Comune di trasferire i 250 olivi presenti in un'altra località.

L'operazione sarà effettuata da una azienda olivicola-olearia della provincia che poi li gestirà direttamente.



