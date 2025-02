Dalla Bit di Milano il sostegno di Confcommercio ad Atim

"Sosteniamo l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (Atim) per promuovere le Marche nel mondo". Lo hanno dichiarato dal direttore di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli, e il responsabile del progetto di promozione turistica "Itinerari della bellezza", Amerigo Varotti, in occasione della Borsa internazionale del turismo (Bit) che si è tenuta a Milano.

"Confcommercio è stata in tempi non sospetti l'associazione, probabilmente l'unica, che ha richiesto anche nell'ultima campagna elettorale, la creazione di un'agenzia regionale per promuovere il made in Marche in Italia e nel mondo - affermano Trufelli e Varotti - Made in Marche vuol dire turismo, internazionalizzazione delle imprese. Oggi da più parti viene sollecitata la regione o a chiudere l'Atim o a destinare i fondi ad altre iniziative, noi sosteniamo invece la necessità che l'Atim continui il suo operato, venga ottimizzata e potenziata per portare le Marche nel mondo per il turismo e le imprese di tutti i settori che necessitano di una vetrina internazionale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA