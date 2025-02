Confcommercio: "Itinerario della bellezza delle Marche"

Confcommercio Marche Nord ha presentato a Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit), la nuova edizione dell'Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato dall'organizzazione e dai cinque comuni di partenza nel 2018, che è arrivato a contarne oggi 28. Non più rivolto solo alla provincia di Pesaro Urbino ma alle Marche.

Tra i quattro nuovi Comuni entrati quest'anno infatti, insieme a Monte Grimano Terme, Monte Cerignone e San Costanzo, c'è Corinaldo in provincia di Ancona).

Il direttore di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli, l'ha definito "un progetto virtuoso, fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio". "L'Itinerario continua a crescere confermandosi un modello di promozione turistica vincente - dichiara Amerigo Varotti, curatore del progetto - l'obiettivo è quello di arricchirlo ancora con ulteriori ingressi, guardando a tutte le Marche".



