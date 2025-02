Cgil Marche, sit-in in Regione contro l'università privata

Un sit-in davanti a Palazzo Leopardi, sede della Regione Marche, contro l'apertura dell'università privata nelle Marche. Lo ha organizzato per domani alle ore 12 la Cgil Marche sulla questione Link Campus University che ha ottenuto parere favorevole dalla Giunta regionale per avviare il percorso di autorizzazione funzionale ad aprire corsi di Medicina e Odontoiatria tra Fano, Ascoli e Macerata.

Le ragioni per il no della Cgil sono varie, osserva il sindacato, "si contribuisce a disgregare il sistema universitario regionale, si drenano risorse pubbliche per la formazione affidata a privati, si perseguono logiche di mercato, non si aumenta il numero di medici, mancanza di trasparenza nel rapporto con i cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA