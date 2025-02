Bora, interrogazione su stop lavori a raddoppio Statale 16

La consigliera regionale del Pd Manuela Bora ha presentato alla giunta un'interrogazione, firmata da tutto il Gruppo dem, sullo stop ai lavori per il raddoppio della Strada statale 16 tra Falconara e Torrette di Ancona.

"Cosa sta accadendo al cantiere per il raddoppio della strada statale 16? Perché i lavori sono fermi tra lo svincolo di Barcaglione e l'allaccio della superstrada?", - chiede la esponente dem che sollecita chiarimenti al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"Da una decina di giorni - afferma Bora - non si vedono più operai al lavoro lungo i 7 chilometri del cantiere". Secondo indiscrezioni di stampa, "la causa starebbe in alcuni dissidi economici sorti tra l'Anas e la Inc, l'azienda piemontese vincitrice dell'appalto, in merito a un adeguamento dei costi delle due nuove gallerie da realizzare".

"Credo che il presidente Acquaroli debba spiegare come si stia muovendo per superare questo increscioso stallo e, soprattutto, - prosegue - come sia possibile l'emergere di un contenzioso circa i costi dell'opera dopo una regolare gara d'appalto e l'esecuzione di gran parte dell'intervento. I disagi che quotidianamente gli automobilisti sopportano ormai da tempo percorrendo questo tratto di strada - conclude Bora - sono sopportabili solo se c'è certezza che l'opera venga portata a termine nei termini previsti dall'appalto. Sarebbe molto grave se da questa situazione emergessero insensati ritardi o, peggio, si arrestassero sine die i lavori, alimentando lo spettro di una incompiuta".



