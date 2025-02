Auto in sosta danneggiate a Falconara, avviso orale a un 20enne

Auto in sosta danneggiate a Falconara Marittima (Ancona): il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei confronti di un soggetto - di origine tunisina - di circa 20 anni la misura di prevenzione dell'avviso orale.

L'uomo era stato denunciato qualche giorno fa per aver danneggiato diverse auto in sosta nella zona di Falconara, creando un ingente danno patrimoniale ai proprietari dei veicoli. Dagli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato è emerso che l'uomo era gravato già da numerosi precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.

A riprova della sua attuale pericolosità sociale, spiega la Questura , l'episodio avvenuto qualche giorno fa che lo ha visto protagonista del danneggiamento. A seguito della denuncia immediata è scattata anche la misura di prevenzione dell'Avviso Orale, misura questa che sarà aggravata nel caso in cui l'uomo continui a rendersi protagonista di episodi illeciti.



