Ascoli e San Benedetto ricordano Giovanni Palatucci

Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, le città di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, hanno reso omaggio a Giovanni Palatucci, vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza e reggente della Questura di Fiume fino al 13 settembre 1944. Arrestato dai nazisti e deportato nel campo di concentramento di Dachau, Palatucci vi trovò la morte il 10 febbraio 1945, pagando con la vita il suo impegno per salvare centinaia di ebrei dalla persecuzione.

Ad Ascoli, la cerimonia si è svolta in piazza Matteotti, davanti alla targa e all'ulivo dedicati alla sua memoria. Alla commemorazione hanno preso parte il prefetto Sante Copponi, il questore Giuseppe Simonelli, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il vescovo Palmieri. Nel suo discorso, il questore Simonelli ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria della Shoah e del sacrificio di uomini come Palatucci, il cui coraggio ha permesso di salvare molte vite.

A Fiume, durante gli anni delle leggi razziali, Palatucci si adoperò con ogni mezzo a sua disposizione per aiutare gli ebrei perseguitati, organizzando una rete di contatti che permise la fuga di oltre 5.000 persone dai rastrellamenti nazifascisti.

Anche San Benedetto del Tronto ha reso omaggio a Palatucci con una cerimonia al Parco Cerboni, dove il sindaco Antonio Spazzafumo ha guidato il momento di riflessione, ricordando l'importanza di tramandare alle nuove generazioni la testimonianza di chi scelse di opporsi alla barbarie a rischio della propria vita.



