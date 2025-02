Al via bando Fondazione Marco Fileni per 30 borse di studio

La Fondazione Marco Fileni, onlus creata nel 2016 dalla famiglia Fileni dell'omonimo gruppo avicolo marchigiano, in memoria del figlio Marco, ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per partecipare alla IX edizione del progetto "Crediamo nei giovani". L'iniziativa ogni anno si impegna a sostenere la formazione delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori e universitari delle province di Ancona e Macerata, assegnando 30 borse di studio - 10 delle quali riservate a dipendenti, coniugi/partner/compagni o figli di dipendenti o soccidari delle aziende della Filiera Fileni - del valore complessivo di 45.000 euro.

Anche in questa edizione il bando prevede l'assegnazione di 15 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna a studenti e studentesse delle scuole superiori e 15 borse di studio del valore di 2.500 euro l'una a quelli di università pubbliche e private.

Le borse di studio saranno assegnate sia in base al merito che al reddito e per poter presentare domanda è necessario essere in possesso del modello Isee riferito al nucleo familiare dello studente in corso di validità, e dell'autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e della residenza, oltre a poter contare su una serie di requisiti di merito. Importante è non aver usufruito di altra borsa di studio per l'anno scolastico 2023/2024, fatta eccezione per quelle erogate dalla Fondazione Marco Fileni o da enti statali e pubblici per il diritto allo studio .

C'è tempo fino al 31 marzo 2025 per fare domanda, scaricando il regolamento generale e compilando il modulo online sul sito della Fondazione Marco Fileni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA