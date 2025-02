Ubriaco con l'auto contro la recinzione di una abitazione, denunciato

Alla guida ubriaco è finito contro una recinzione, abbattendo il cancello carraio di una privata abitazione. L'impatto, violento, è avvenuto all'alba delle 5 in prossimità di una curva, all'intersezione tra via Appennini e Via Candia. L'incidente stradale è stato segnalato dalla centrale allarmi assicurativa. I quatto occupanti dell'autovettura, tutti giovanissimi più che ventenni, sono rimasti illesi e trovati all'esterno dall'abitacolo. Nessuno di loro ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie.



Al conducente del mezzo, un ragazzo di 22 anni, è stato riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente. Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto lo hanno denunciato per violazione dell'art.186,comma 2 bis, del Codice della strada. Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida. La Prefettura procederà con l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti.



