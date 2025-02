Turismo da record Marche: +4,11 di arrivi, +3,88 presenze

Turismo marchigiano in crescita in valori assoluti sia sul 2019 che sul 2023. Nel corso dello scorso anno gli arrivi sono stati 2.725.811, +12,7 rispetto al 2019 e +4,11% sul 2023, le presenze 11.795.484, +13,4 rispetto al 2019 e 3,88% sul 2023. Numeri che fanno segnare un +13% dei flussi turistici dal 2019 e un +28% sul solo dato complessivo degli stranieri. Questi i numeri illustrati oggi alla prima giornata della Borsa Internazionale del Turismo a Milano dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel corso di una conferenza stampa allo stand della Regione dal titolo "Marche turismo da record" insieme al direttore dell'Atim uscente Stefania Bussoletti e quello appena nominato Marina Santucci. Alla conferenza stampa ha portato il suo saluto anche il ministro al Turismo Daniela Santanchè da sempre affezionata alle Marche.

Scorporando i flussi, si evidenzia che gli italiani arrivati nelle Marche, nel 2024, hanno toccato quota 2.219.192 (+9,7% sul 2019, +2,67% sul 2023), le presenze sono state 9.585.385 (+10,5% sul 2019 e +1,65% sul 2023); i turisti stranieri sono stati come arrivi pari a 506.619 (+27,6% sul 2019 e +10,93% sul 2023), le presenze: 2.210.099 (+28% sul 2019 e +14,82% sul 2023). Nel corso degli ultimi sei anni (esclusi il 2020-2021 della pandemia), si assiste per le Marche a una crescita costante in termini di arrivi: 2.418.857 nel 2019; 2.528.136 nel 2022; 2.618.089 nel 2023; 2.725.811 nel 2024. Ma anche di presenze: 10.399.914 nel 2019; 11.193.324 nel 2022; 11.354.555 nel 2023; 11.795.484 nel 2024. Lo stesso vale per il turismo straniero, arrivi: 396.906 nel 2019; 403.865 nel 2022; 456.698 nel 2023; 506.619 nel 2024. E presenze: 1.727.255 nel 2019; 1.711.416 nel 2022; 1.924.700 nel 2023; 2.210.099 nel 2024.



