Sequestrati 12 esemplari di Tonno rosso e multa di 1.500 euro

Sequestro di 12 esemplari di Tonno Rosso (Thunnus thynnus), per un totale di circa 440 kg, i quali, a seguito della visita da parte del personale veterinario della Asl di Pesaro, sono stati ritenuti non idonei al consumo umano e, pertanto, verranno avviati alla distruzione. Al trasgressore è stato elevato un verbale amministrativo di 1.500 euro per mancanza di tracciabilità.

Questa l'operazione condotta ieri a seguito della segnalazione giunta alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano (Pesaro Urbino) dello sbarco di tonno rosso in spiaggia lungo il litorale nord.



Una pattuglia, giunta sul posto, ha intercettata un furgone isotermico privo di qualunque documento che potesse attestarne la tracciabilità. "L'operazione condotta dimostra il nostro impegno quotidiano nel garantire al cittadino prodotti sicuri e certificati e contrastare tutti quei fenomeni di pesca illegale che ledono i lavoratori e commercianti rispettosi delle regole e del mare quale volano delle attività marittime", ha commentato il Comandante, Tenente di Vascello (CP) Maria Giovanna Trombetta.



