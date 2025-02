Le Marche conquistano la Bit con il fascino del cinema

"La cosa importante non è solo cercare una regione dove girare un film, ma trovare una ragione per farlo, e noi abbiamo trovato la ragione giusta nelle Marche: luoghi perfetti per il nostro film e un'accoglienza straordinaria". Queste le parole di Alessandro Siani, ospite speciale delle Marche alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano, durante l'incontro di presentazione della nuova Guida di Repubblica "Marche e il cinema", realizzata in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission.

Siani, regista e attore con Leonardo Pieraccioni del film 'Io e te dobbiamo parlare', girato nelle Marche e campione d'incassi del Natale scorso, ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza "ho conosciuto persone straordinarie e location meravigliose come Ancona, Numana, Sirolo e tanti altri luoghi che ci sono rimasti nel cuore. È stata un'esperienza meravigliosa e anche molto fortunata, e per me, che sono napoletano, fortuna e speranza sono fondamentali".

APer il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "Investire nel cinema è importante perché poi il ritorno che ne deriva è enorme sia in termini numerici che d' immagine. A conferma della scelta che abbiamo fatto di investire 16 mln di euro non c'è soltanto soddisfazione ma anche voglia di ricominciare con altre produzioni. Il merito va dunque a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per far sì che queste risorse consentissero alla nostra regione di fare un bel balzo in avanti in un settore in cui c'è oggettivamente tanto da fare". Sulla stessa linea, l'Assessore alla Cultura Chiara Biondi: "Stiamo osservando con soddisfazione come il nostro territorio stia diventando un punto di riferimento per il settore; un risultato che conferma l'efficacia della visione strategica adottata. Il cinema rappresenta non solo un potente motore di sviluppo economico ma anche uno strumento straordinario per promuovere e far conoscere le Marche, i nostri paesaggi e le nostre eccellenze culturali".

Al centro dell'evento la presentazione in anteprima della Guida di Repubblica "Marche e il Cinema", un volume che esplora il legame tra la Regione e il grande schermo, raccontando set iconici, storie di grandi personaggi e di produzioni, in percorsi di scoperta tra cultura, paesaggio ed enogastronomia.





