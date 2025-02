Il modello Metroborgo delle Marche protagonista alla Bit

MONTALTO DELLE MARCHE (ASCOLI PICENO), 09 FEB - "Montalto, il Metroborgo delle Marche - un modello di innovazione turistica partecipata", questo il titolo del panel di domani alle 11 in cui sarà protagonista il centro in provincia di Ascoli Piceno alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ospitato all'interno dello stand della Regione Marche.

Un Comune, impegnato da anni su varie progettualità per il recupero architettonico del paese e per la sua riattivazione sociale ed economica, e che vede come centrale il piano legato al Pnrr "Metroborgo MontaltoLab". Ad esso si affiancano anche altre opportunità colte dal Comune tramite il bando della Regione Marche "Borgo Accogliente", insieme a Montedinove e Carassai.

Il progetto prevede la riqualificazione delle aree verdi ed un'ottimizzazione dei giardini di Palazzo Paradisi di Montalto e 8 interventi privati coinvolti tra attività ricettive e turistiche. Ma non solo: a Montalto si lavora anche per mettere a disposizione della cittadinanza i luoghi che, grazie proprio a "Metroborgo MontaltoLab", stanno tornando alla luce all'interno del borgo. Come la Torre Civica, in cui venerdì 7 febbraio è stata inaugurata una sala studio e lettura pensata per i ragazzi.



