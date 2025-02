Denunciato imprenditore, gestiva rifiuti senza autorizzazione

E' stato denunciato dai carabinieri della stazione di Appignano e del Nucleo Carabinieri Forestale di Recanati il titolare di una ditta specializzata nel commercio all'ingrosso di materiali ferrosi, per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ad Appignano.

Durante il sopralluogo dei militari in un'area del comune di Appignano, di proprietà dell'imprenditore, in collaborazione con il personale della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico dello stesso comune è stata riscontrata la presenza di un deposito di materiale ferroso, già accatastato per tipologia, per il quale il titolare della ditta non ha richiesto alcuna autorizzazione, contravvenendo alle normative per la tutela dell'ambiente e sulla corretta gestione dei rifiuti. L'imprenditore è stato inoltre diffidato a provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino dello stato originario dei luoghi.



