Controlli dinamici della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Ancona prosegue con i controlli dinamici del territorio disposti dal Questore Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto, durante tutta la giornata del sabato. Durante il servizio sono state identificate 77 persone di cui 23 con precedenti specifici. Le persone denunciate sono state due.

Il primo, di origini marocchine di 20 anni, trovato in piazza Cavour mentre, seduto sulle panchine, era intento a fumare uno spinello senza accorgersi dell'arrivo della Polizia.

Identificato e controllato oltre allo spinello ha consegnato spontaneamente un involucro di hashish contenuto in un pacchetto di sigarette e del peso di circa 0.6 grammi. Il ragazzo è stato denunciato (ex art. 75 D.R.P. 309/90). Stessa sorte per un altro giovane di origine egiziana che, nei pressi di un distributore automatico in piazza Pertini è stato sorpreso mentre armeggiava con qualcosa che aveva estratto dalla tasca dei pantaloni.

Sottoposto a controllo il giovane ha riferito che la sostanza che aveva in mano era hashish, circa 0.5 grammi. Anche lui è stato segnalato ex art. 75 D.P.R. 309/90.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA