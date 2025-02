Confartigianato, 'Necessari interventi in area portuale'

"E' necessario reperire spazi per la sosta dei mezzi approfittando anche dell'opportunità dei lavori per il rinnovo dell'intera area portuale con l'ammodernamento delle banchine, le nuove darsene, i dragaggi, dall'altra non possono più aspettare i lavori di ripristino del manto stradale e di riqualificazione dei collegamenti viari'. E' quanto dichiara Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino a proposito della situazione dell'area portuale nodo di scambio e un hub produttivo centrale nell'economia regionale della nautica in cui trovano impiego oltre 4mila addetti e dove operano 300 realtà imprenditoriali molte delle quali attive nei trasporti e logistica.

Il tema è stato anche al centro di un incontro avuto da Luca Bocchino, responsabile Trasporto Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino con il Presidente dell'Autorità portuale Vincenzo Garofalo e Francesco Campanelli, Presidente del Consorzio A.T.S, Associato Confartigianato che aggrega oltre 50 imprese del trasporto e che con oltre 70 mezzi garantisce quotidianamente il trasporto container e sbarco/inoltro di migliaia di tonnellate di merci in ingresso e uscita dal porto di Ancona.

'Servono circa 50 stalli - spiega Bocchino - in previsione anche degli effetti innescati dai processi di ammodernamento e nuove infrastrutture viarie in atto, senza dimenticare le difficoltà della viabilità di via Mattei che deve essere risolto in previsione dell'estate quando alle esigenze commerciali si sommeranno quelle legate al transito dei turisti. Per questo abbiamo presentato le nostre esigenze alla regione Marche.

Sappiamo che anche il Comune sta lavorando su questo aspetto'.

'Intervenire sulla viabilità e sul manto stradale è fondamentale' sottolineano Bruno Ricciardelli e Vittorio Peli, Presidente e responsabile Nautica, 'anche per le imprese della nautica che devono movimentare scafi, merci e attrezzature e per le attività lavorative della piccola nautica da diporto legate alla preparazione delle imbarcazioni per la prossima stagione estiva'.



