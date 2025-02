Studenti contro Link University annunciano protesta alla Regione

"Non è difficile comprendere le problematiche che comporterebbe la Link University nella nostra regione, un'università privata va contro tutto ciò per cui si combatte nel mondo dell'istruzione che deve essere un diritto e non privilegio che costa 20 mila euro per famiglia ". Così la Rete degli studenti medi delle Marche replica ai rappresentanti di Azione universitaria che si erano espressi a favore dell'università privata di medicina a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La Rete annuncia poi una manifestazione per martedì 11 alle ore 12:00 ad Ancona, sotto il palazzo della regione dove "saranno coinvolte tutte le parti sociali, dalle associazioni studentesche ai sindacati e ai partiti, contrari a questo progetto".

"La Link non risolve il problema delle facoltà a numero chiuso, perché il vero problema è il test d'ingresso" dichiara Angela Verdecchia, coordinatrice regionale della rete studenti medi delle Marche. Riguardo ad Azione universitaria, che riferisce di "non essere stata coinvolta nelle dichiarazioni contrarie alla Link da parte dei vari consigli degli studenti" la coordinatrice della rete studenti medi regionale riferisce che "sono state raccolte le adesioni di chi era d'accordo con noi mobilitandoci come sindacati studenteschi" precisando quindi che "Azione universitaria non è concorde con nostri punti di vista".



