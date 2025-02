"Servono più agenti", Siulp protesta davanti a commissariato

"Il commissariato di Fano è al collasso e non potrà più garantire un efficace controllo del territorio". Così Marco Lanzi, segretario del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia di Pesaro-Urbino (Siulp PU), in occasione della manifestazione che si è tenuta oggi davanti al commissariato di Fano.

"Siamo stanchi di dover svolgere ogni giorno due o tre mansioni diverse che esulano anche dai nostri compiti, fisicamente e psicologicamente non siamo più in grado di fare doppi turni per coprire le carenze dell'organico - afferma Lanzi - l'emergenza è diventata una consuetudine, i carichi di lavoro aumentano ma noi siamo sempre meno e sempre più anziani - aggiunge - a fronte di un organico totale di 42 operatori la base operativa è costituita da solo 33 dipendenti di cui cinque sono prossimi al pensionamento entro il 2026".

Lanzi evidenzia poi di come "la città di Fano conta 60 mila abitanti ma in estate raggiunge quota 100mila" oltre ad affrontare "un aumento della microcriminalità e delle baby gang" ritrovandosi con "solo due operatori che gestiscono i casi di violenza domestica", e a ciò si aggiunge che "il commissariato di Fano condivide il dirigente con Urbino, limitando l'efficacia operativa".

Per questo il Siulp PU chiede "almeno sei o sette agenti in più per garantire il controllo del territorio" avvertendo che "senza rinforzi si dovrà ridurre l'attività di altri uffici" e per questo "invita le istituzioni a intervenire presso il ministero per potenziare il personale e garantire la sicurezza dei cittadini".



