Protesta per l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi

si è svolto questa mattina il Presidio dell'Assemblea Permanente "Stop Edison" di Jesi davanti alla sede della Provincia di Ancona a passo Varano. La mobilitazione contro la realizzazione nel territorio jesino in un'area altamente antropizzata, dell'impianto di trattamento rifiuti pericolosi, tra cui l'amianto, solleva gravi perplessità su salute pubblica, tutela ambientale e qualità della vita di residenti e lavoratori.

Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta da Daniele Carnevali Presidente della Provincia di Ancona e dall'architetto Sergio Bugatti dirigente dell'ufficio tecnico della Provincia responsabile dell'area rifiuti. I rappresentanti dell'Assemblea permanente hanno ribadito la contrarietà all'impianto del proponente Edison Next Recology, ed hanno chiesto all'amministrazione provinciale di mettere in campo tutte le azioni possibili per bloccare il progetto.

Sono state anche evidenziate le irregolarità nell'iter amministrativo autorizzativo che a giudizio dell'Assemblea permanente, sono idonee a inficiare il procedimento stesso.

Al presidio ha preso la parola anche il vicesindaco Cingolani del comune di Monsano, presente in veste istituzionale ufficiale. Le mobilitazioni, è stato annunciato, continueranno anche nella consapevolezza, ribadita dallo stesso Presidente della Provincia "che nell'iter autorizzativo, la volontà espressa dalle popolazioni che vivono nel territorio interessato, assume un ruolo di rilevanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA