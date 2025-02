Poliziotta presa a morsi al commissariato di San Benedetto

Una agente di polizia è stata aggredita la notte scorsa all'interno del commissariato di San Benedetto del Tronto da un uomo di origini africane che, sottoposto a un controllo, l'ha morsa ad un dito procurandole una ferita piuttosto importante.

La poliziotta è stata medicata all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto ma, benché il danno riportato non sia particolarmente grave, è stato precauzionalmente disposto un consulto al Trauma Center dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per una più approfondita valutazione della lesione riportata e le cure più appropriate da adottare.

L'episodio è avvenuto in nottata. L'uomo, senza nessun precedente, è stato fermato per un controllo e accompagnato in commissariato. Improvvisamente si è scagliato contro la poliziotta, mordendole un dito. Si sta valutando con la Procura di Ascoli Piceno la posizione del soggetto in relazione alle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.



