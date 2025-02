"Link University? Un favore ai privati, non agli studenti"

L'apertura di un'università privata "non rappresenta un'opportunità per gli studenti, ma piuttosto un favore a chi vuole fare profitto sull'istruzione". E' quanro afferma Sabrina Brizzola, coordinatrice di Gulliver - Sinistra Universitaria in riferimento al prossimo insediamento nelle marche di corsi univernsitari della Link University.

"Il problema della carenza di medici non si risolve con corsi di laurea con rette alla portata di pochi, bensì con investimenti nel sistema pubblico e un reale potenziamento delle università statali e del Sistema Sanitario Nazionale".

Notiamo un'oggettiva confusione, e forse anche mancanza di comunicazione, all'interno degli ambienti di chi dichiara che non intende più accettare "che gli esponenti delle varie sigle della rappresentanza di sinistra parlino a nome di tutti i componenti degli organi senza aver ricevuto mandato da nessuno".

Confusione che risulta evidente dal fatto che il Consiglio Studentesco Univpm, nell'ultima seduta, ha espresso all'unanimità, con l'avallo di chi dichiara di non essere stato "minimamente coinvolto in un dibattito sul tema", la propria volontà di esprimere pubblicamente contrarietà all'apertura della Link Campus University nelle Marche.

"Non è vero che questa apertura garantirebbe maggiore accessibilità allo studio", prosegue Brizzola. "Le università pubbliche, grazie a borse di studio e alle agevolazioni, sono l'unico strumento che permette davvero a chiunque di accedere alla formazione universitaria. Tutti gli studenti devono trovarsi davanti alle stesse possibilità di scelta a prescindere dalle loro condizioni economiche e la presenza di atenei privati for profit non garantisce ciò".

Per queste ragioni, invitiamo studenti e cittadini a partecipare al presidio organizzato contro l'apertura della Link Campus University nelle Marche che si terrà Martedì 11 alle ore 12 nel piazzale Emanuela Loi - Palazzo Leopardi della Regione (Ancona).



