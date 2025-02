Guida senza patente, si spaccia per il fratello e ha la cocaina

Durante un controllo stradale i carabinieri lo hanno fermato a Porto Sant'Elpidio (Fermo) mentre era al volante dell'auto di un parente scoprendo che non aveva mai conseguito la patente di guida. Come se non bastasse, si è spacciato per il fratello e in tasca gli hanno trovato della cocaina. Così per un 19enne sono scattate la denuncia e la segnalazione alla prefettura.

Il ragazzo è stato controllato in orario serale e dichiarando di non avere con sé nessun documento ha pensato bene di fornire ai militari false generalità, in particolare quelle del fratello maggiore, ma i carabinieri hanno smascherato il giovane, accertando subito che non aveva mai conseguito la patente di guida. Nella circostanza, il ragazzo è stato trovato in possesso di un'esigua quantità di cocaina e pertanto segnalato alla prefettura per i provvedimenti del caso (le sanzioni consistono nella sospensione o nel divieto di ottenere la patente di guida - o il patentino, il porto d'armi, il passaporto e la carta di identità per l'espatrio e il permesso di soggiorno per stranieri).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA