Genio esercito prepara la rimozione della bomba d'aereo al Porto di Ancona

Il Reggimento Genio Ferrovieri dell'Esercito italiano sta lavorando per preparare la rimozione del residuato bellico - AN-M 64 500 Lbs GP USA - rinvenuto nel porto di Ancona. I militari hanno costruito una struttura di contenimento grazie alla quale è stato possibile ridurre l'area di evacuazione limitando il disagio alla popolazione, in occasione delle operazioni di disinnesco del residuato bellico al porto di Ancona, previsto domani, domenica 9 febbraio. La zona rossa di sicurezza, ricorda il Comune, sarà evacuata dalle ore 7 di domani e sarà anche vietata la circolazione.

Il Comandante della Polizia Locale di Ancona ha stabilito, con propria ordinanza una serie di modifiche e limitazioni della viabilità e della sosta nelle zone interessata dalla rimozione dell'ordigno. L'ordinanza è valida domani, 9 febbraio 2025 dalle ore 07:00 alle ore 12:00, fatta salva apertura anticipata per il completamento delle operazioni di sicurezza.



In piazza della Repubblica: divieto di sosta e fermata nell'area di sosta destinata ai taxi per una lunghezza corrispondente a 2 stalli di sosta per consentire la sosta al mezzo del 118.

In lungomare Vanvitelli: divieto di sosta e fermata nel piazzale antistante l'Istituto Nautico subito dopo la passerella pedonale; interdizione veicolare e pedonale dal civico 42.

In via Giovanni XXIII: divieto di sosta e fermata dal civico 7 A fino al Piazzale del Duomo; interdizione della circolazione veicolare e pedonale da piazza Dante Alighieri ad eccezione di coloro che sono diretti fino al civico 7 A, che dovranno poi uscire in direzione piazza Dante - Lungomare Vanvitelli; obbligo di svolta a sinistra, per i mezzi provenienti da Piazzale del Duomo, all'intersezione con Via Del Guasco in direzione Via Birarelli.

In via del Guasco: istituzione del senso unico alternato; obbligo di svolta a destra all'intersezione con Via Giovanni XXIII in direzione Cattedrale San Ciriaco.

In piazza del Senato: interdizione della circolazione veicolare e pedonale in direzione via Giovanni XXIII; i mezzi in sosta e in transito dovranno procedere su via Pio II.

In via Pio II: obbligo di svolta a destra all'intersezione con via Birarelli ad eccezione dei mezzi diretti alla Santa Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco.

Nel piazzale del Duomo: divieto di sosta e fermata su tutta l'area del parcheggio antistante la Cattedrale di San Ciriaco; divieto di sosta e fermata su tutta l'area del parcheggio retrostante la Cattedrale di San Ciriaco ad eccezione dei mezzi diretti alla Santa Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco.

In via XXIX Settembre - piazza Kennedy: segnaletica di preavviso "Strada direzione duomo chiusa".

In via Marconi - rotatoria San Martino: segnaletica di preavviso "Strada direzione duomo chiusa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA