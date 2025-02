Gara clandestina a Vallefoglia interrotta dai carabinieri

Gara clandestina interrotta dai carabinieri presso la zona industriale di Talacchio, nel comune di Vallefoglia, in provincia di Pesaro-Urbino. Coinvolte, tra partecipanti e pubblico, circa 200 persone, a bordo di altrettante autovetture, alcune di queste modificate.

L'intervento dei militari la scorsa notte, a seguito di una serie di telefonate, raccolte dalla centrale operativa, che segnalavano rumori di motori di autovetture e stridii di pneumatici, facendo così presumere la presenza di numerosi mezzi, intenti a gareggiare. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato una sorta di circuito da gara improvvisato oltre ai numerosi presenti e alle auto sportive di grossa cilindrata, palesemente elaborate. Alcune di queste, all'arrivo dei militari, erano intente a gareggiare in velocità, ad effettuare testacoda e sgommate.

Alla vista dei carabinieri i partecipanti si sono allontanati a forte velocità, facendo perdere le proprie tracce. I militari sono comunque riusciti ad acquisire degli elementi che in questo momento stanno vagliando per identificare il maggior numero possibile di auto, i relativi piloti e gli organizzatori della gara.

Sono inoltre in corso le acquisizioni di filmati dei circuiti di videosorveglianza della zona, nonché l'analisi di profili social riconducibili a gruppi di persone dedite all'organizzazione di eventi simili. L'episodio è anche al vaglio della Prefettura di Pesaro e Urbino, per eventuali sospensioni delle patenti di guida delle persone identificate, oltre che per le valutazioni attinenti ordine e la sicurezza pubblica. Le persone identificate verranno deferite alla procura del tribunale di Urbino. Per i partecipanti alla gara, oltre al rischio riguardante la patente, potrebbero scattare anche dai sei mesi a un anno di reclusione e multe che variano da 5mila a 20mila euro.



