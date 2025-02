Edison: "Abbiamo raccolto le preoccupazioni del territorio"

"Ampia disponibilità della Provincia all'ascolto e al confronto con i cittadini perché è chiara la forte contrarietà del territorio all'impianto di trattamento dei rifiuti anche pericolosi secondo il progetto Edison". Così il Presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnervali, ha accolto oggi, nella sede dell'ente i rappresentanti dell'assemblea Permanente stop Edison, comunicando "di essere pienamente consapevole della criticità della situazione che fa riferimento al Progetto in questione".

Nell'ora di confronto, Carnevali ha ribadito che "non c'è una posizione precostituita e la Provincia, a garanzia e a tutela di tutti i soggetti in causa, deve rispettare i procedimenti amministrativi e le normative in atto proprio per vigilare affinché l'iter proceda correttamente".

Nel ribadire l'importanza del dialogo e del confronto, Carnevali ha ricordato come "determinante deve essere anche la fiducia nelle istituzioni". Durante il summit sono state affrontate le questioni che riguardano le tempistiche del procedimento e le modalità di azione della Conferenza dei Servizi.

"Abbiamo raccolto le preoccupazioni del territorio - ribadisce Carnevali - le quali, sempre mantenendo a riferimento la giurisprudenza e la procedura di Via, verranno sicuramente tenute in considerazione proprio nel procedimento della Conferenza dei Servizi". Altra questione affrontata quella tecnica della disponibilità dell'area Zipa "abbiamo aggiornato i membri dell'Assemblea che quella dell'area è una questione che stiamo affrontando con Edison e Zipa, e che è in via di definizione".



