Delegazione dei Maestri del lavoro incontra il Prefetto Valiante

Il Console dei Maestri del lavoro delle Marche Giorgio Fiori, accompagnato dal collega Console della provincia di Ancona, Mario Malatesta, dal suo vice Maurizio Pagliara e dal Segretario regionale Serse Massaccesi, ha portato il saluto dei Maestri del Lavoro delle Marche al neo Prefetto della provincia di Ancona, Maurizio Valiante. Fiori ha illustrato l'attività del sodalizio nei confronti delle primarie scuole di ogni ordine e grado delle 5 province marchigiane. I discorsi si sono quindi incentrati nella organizzazione della cerimonia della consegna delle onorificenze, circa 30, ai nuovi Maestri del 2025 che, come di prassi si svolgerà, ad Ancona, per iniziativa della locale Prefettura e con la partecipazione dei Prefetti delle altre 4 province marchigiane, il 1° Maggio, celebrativa della Festa del Lavoro. A conclusione dell'incontro al Prefetto Valiante regalati il gagliardetto del Consolato di Ancona ed alcune pubblicazioni informative dei consolati di Ascoli Piceno e Fermo e della stessa Ancona, nonché la pubblicazione (27 Marzo 1954 - 27 Marzo 2024) dei 70 Anni di storia della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, realizzata in occasione della ricorrenza, celebrata nel 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA