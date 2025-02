Dalle Marche Davide Ziccarelli a Casa Sanremo 2025

A Casa Sanremo 2025, nell'area beauty dell'hospitality ufficiale del Festival, ci sarà anche Davide Ziccarelli, hair stylist di Pesaro, che curerà, dall'11 al 15 febbraio, insieme ad un team di 40 professionisti dello stile, l'immagine di cantanti, giornalisti, presentatori e artisti.

A Casa Sanremo parteciperà con un team composto dalle eccellenze del mondo del beauty, dal trucco al parrucco, dall'estetica alla dermopigmentazione, provenienti da ogni parte d'Italia. La squadra sarà guidata dal noto dermopigmentista e professionista dell'estetica di calibro internazionale Toni Belfatto, che, insieme ai due imprenditori Massimo Perini e Angelo Antonazzo, ha organizzato la partecipazione dei professionisti alla 75esima edizione del Festival della canzone italiana.

La loro missione sarà la bellezza, intesa come qualità e come parte integrante della narrazione di ogni evento, affinché le performance artistiche possano brillare non solo attraverso la voce e la recitazione, ma anche attraverso un'estetica capace di sorprendere, emozionare e lasciare il segno.

"Torno a Sanremo per la quarta volta consecutiva ed è sempre una grande emozione - così Davide Ziccarelli commenta la sua partecipazione all'evento - non vedo l'ora di cominciare quest'avventura per occuparmi del look delle celebrities che parteciperanno quest'anno. Cercherò di personalizzare con eleganza, raffinatezza e naturalezza la loro immagine, così come faccio quotidianamente con le persone che si affidano a me". "La mia missione - aggiunge il professionista che ha partecipato anche ad eventi quali il Festival del cinema di Venezia e la Milano Fashion Week e collaborato con Albano Carrisi - è la cura e il benessere delle persone e del capello utilizzando trattamenti naturali che vadano a risolvere problemi di cute e lunghezze, infatti ho aperto la prima Head spa nelle Marche.

Inoltre investo molto sulla formazione e la ricerca di nuovi prodotti e tecnologie per garantire un servizio impeccabile e innovativo".



