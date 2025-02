Baldelli (FdI), "Ricci smetta di sparare parole in libertà"

"Ricci urla urla ma non è con l'arroganza che si portano a casa i risultati. Come dimostra il suo passato da amministratore. Cos'ha ottenuto quando, da presidente della Provincia, ha minacciato di occupare la Guinza finché non fossero iniziati i lavori di completamento della galleria? Niente. La Giunta Acquaroli li ha sbloccati. E tutte le volte che da sindaco annunciò l'imminente apertura del casellino e delle opere compensative? Abbiamo perso il conto".

E' quanto dichiara l'Assessore Regionale Francesco Baldelli (FdI).

Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia deve "smettere di sparare parole in libertà su un tema serio come le infrastrutture. Le Marche dei mille cantieri sono una realtà che testimoniano la politica del fare della Giunta Acquaroli, che ha mandato in soffitta quella delle 'parole' di decenni di disastri targati PD. Alle storielle di un bypass mai nato, a presunti scippi, a fondi stanziati da un ex ministro con le valige in mano, oramai non crede più nessuno, forse nemmeno chi ha la tessera PD in tasca. Al contrario, noi siamo impegnati a realizzare opere infrastrutturali mai realizzate nelle Marche, attraendo fondi e turisti. Le Marche hanno bisogno di verità, concretezza e positività. Noi andiamo avanti senza indugi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA