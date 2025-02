Alla Bit i numeri di Pesaro Capitale della cultura

"Abbiamo superato il milione di presenze nell'anno appena concluso e i pernottamenti sono saliti del 28%, con 240mila visitatori in più rispetto al 2023". Questi i numeri che il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e il vicesindaco, Daniele Vimini, presenteranno domani alla Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit).

"Pesaro traina le Marche e i numeri di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura lo confermano - dicono gli amministratori - siamo passati da circa 812 mila presenze ad oltre 1 milione (risultando gli unici a superare questa soglia) e i dati dell'imposta di soggiorno confermano Pesaro come la destinazione turistica più attrattiva della regione - aggiungono - il dato è ancora più sorprendente se paragonato alla disponibilità dei posti letto alberghieri, poiché a fronte di una capienza inferiore rispetto ad altre destinazioni regionali, presenta performance più alte, soprattutto fuori stagione".

Numeri positivi anche per i musei che "hanno registrato un aumento del 110% nel 2024, staccando 85.000 biglietti, più del doppio rispetto a quelli venduti nel 2023 - dicono Biancani e Vimini - altra testimonianza positiva è il record di presenze del Rossini Opera Festival che ha fatto registrare il numero più alto della sua storia in termini di presenze (21.473) ed un incasso di 1.366.000 euro".



