Acquaroli, 'Nelle marche record di 11,3 milioni di turisti'

Domani come ogni anno alla BIT di Milano sveleremo i dati del turismo nelle Marche. Un turismo che si conferma da record e migliora anche nel 2024 le sue performance! Già nel 2022 le Marche avevano superato i dati pre pandemia, con un incremento di un milione di presenze raggiungendo il record di 11,3 milioni, un dato che siamo riusciti a confermare nel 2023 e a migliorare anche nell'anno che si è appena concluso. Lo anticipa il presidente dellaRegione Francesco Acquaroli con un post su facebook.

Acquaroli sottolinea che "è nettamente migliorato il dato dei turisti stranieri, sempre più attratti dalle Marche come confermano anche gli investimenti immobiliari dall'estero".

Il presidente ricorda che "In questi anni abbiamo lavorato per la riqualificazione dei borghi, custodi della nostra identità più profonda, per la destagionalizzazione, per potenziare l'organizzazione delle destinazioni e dei territori e per migliorare ulteriormente l'offerta ricettiva. Tra il 2024 e il 2025 sono stati previsti bandi per 60 milioni di euro oltre a tutte le attività di promozione in Italia e all'estero. A questo si aggiunge il recentissimo risultato dell'Aeroporto che pone Ancona nella top 10 degli scali italiani che crescono di più nel 2024 con un aumento del 16% del traffico passeggeri. Di tutto questo e della variegata offerta turistica marchigiana parleremo alla Bit con i protagonisti del territorio e gli operatori del settore!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA