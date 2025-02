Via libera Anac alla caserma Carabinieri di San Severino Marche

"Via libera di Anac alla caserma dei Carabinieri di San Severino Marche". Lo comunica l'Autorità nazionale anticorruzione che "con la massima celerità, ha svolto i controlli di legalità necessari sull'aggiudicazione, e oggi è stato trasmessa al Comune la procedibilità".

"A quasi otto anni di distanza dal sisma, - ricorda - ad Anac sono stati recentemente sottoposti gli atti per l'indizione della procedura negoziata dei lavori di efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri. Lo scorso 9 gennaio 2025 è arrivata all'Autorità l'aggiudicazione, e nemmeno un mese dopo il via libera dell'Autorità Anticorruzione".

Per il Comune di San Severino Marche, Anac "ha verificato nel corso degli anni sette diversi interventi per un importo complessivo di quasi 24 milioni di euro. Tra questi, il Palazzo Comunale, Palazzo Servanzi Confidati, tre scuole (Istituto Divini, Scuola elementare Luzio e Istituto Don Pocognoni), e ora la Caserma dei Carabinieri".

"Tra vaglio di bandi, commissioni giudicatrici, aggiudicazioni e vicende esecutive degli appalti, sono stati rilasciati dall'Autorità 50 pareri, con una media di circa sette pareri per intervento. - fa sapere l'Anac - I tempi di risposta sono spesso contenuti in pochi giorni. Solo in qualche caso, la tempistica è più lunga per via dell'elevato numero di richieste di parere o per la complessità del procedimento sottoposto". "I benefici del sistema in termini di prevenzione del contenzioso sono acclarati: - conclude - dal 2016 Anac ha infatti registrato solo 12 casi di controversie su 1.100 procedure esaminate per la ricostruzione, con il 75% circa dei casi risolti a favore della stazione appaltante supportata".



