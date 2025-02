Una canzone contro il bullismo dedicata alle vittime

Una canzone contro il bullismo e dedicata a tutti coloro che ne sono o ne sono stati vittime. "Ridi di me" è stata scritta dal cantautore anconetano Jacopo Micantonio (Labes) e da Giacomo Malavolta: avendo entrambi vissuto in prima persona episodi di bullismo da bambini, hanno avuto l'idea di scrivere una canzone sul tema. Dopo anni, i due autori hanno deciso di concluderla e pubblicarla, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, che si celebra oggi. Ora il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano ha iniziato a prendere forma nella tenuta di Mogol in Umbria, il Centro Europeo Toscolano, dove i due giovani marchigiani hanno frequentato dei corsi di scrittura di canzoni, in cui è anche nata la loro collaborazione.

Questo non è il primo brano co-firmato da Malavolta: l'autore ha già scritto un altro testo del cantante, "Un modo c'è", contenuto nell'album d'esordio dell'artista "Un posto nel mondo".



