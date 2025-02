Si fingono escort e si fanno consegnare denaro, denunciati

Gli hanno estorto 200 euro fingendosi escort e minacciandolo continuamente di ritorsioni se non fossero stati pagati. Vittima un 28enne di Montecosaro (Macerata) che si è rivolto ai carabinieri, i quali sono riusciti a identificare i responsabili, un 29enne e una 27enne, entrambi residenti a Civitanova Marche, noti alle forze dell'ordine, e a denunciarli per estorsione continuata in concorso. Dai fatti è emerso che i due indagati, fingendosi escort, hanno contattato ripetutamente il ventottenne, minacciandolo di ritorsioni se non avesse consegnato loro, cosa che ha fatto, la somma di 200 euro. Le indagini svolte dai militari mediante l'analisi dei flussi bancari, dei tabulati telefonici e dalla messaggistica WhatsApp, hanno permesso di giungere all'identificazione dei due responsabili che sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria maceratese.



