Protocollo contro infiltrazioni mafiose in edilizia nel Fermano

Lotta alle infiltrazioni in edilizia anche nel Fermano. La Prefettura di Fermo ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance). Alla firma del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore edile hanno preso parte il prefetto Edoardo D'Alascio, il presidente Ance Fermo Massimiliano Celi, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'ordine.

Il prefetto D'Alascio ha sottolineato l'importanza, anche in ambito provinciale, della sottoscrizione che ha come obiettivo principale quello di "salvaguardare in modo ancora più efficace il circuito territoriale dell'economia legale, ampliando l'applicazione delle cautele antimafia ai rapporti negoziali di natura privatistica. L'adesione di Ance Fermo - osserva - rappresenta un valore aggiunto in quanto impegna la struttura locale dell'associazione ad acquisire per conto delle imprese aderenti la documentazione antimafia riferita a fornitori e subappaltatori operativi in settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose, sia tramite consultazione delle 'white list' o dell'anagrafe antimafia degli esecutori, sia riscontrando il profilo antimafia dei partner commerciali delle imprese associate coinvolti nell'intera filiera edilizia, tramite accesso alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia. Impegno anche a promuovere iniziative e attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità".

"L'adesione di Ance Fermo, - ha detto ancora D'Alascio - secondo le modalità operative indicate nel disciplinare tecnico sulla realizzazione dell'intesa, è l'ennesimo punto messo a segno in favore della legalità in provincia di Fermo, che premia le aziende più virtuose e penalizza l'illegalità non va mai abbassata la guardia ed occorre sempre mettere in campo tutti gli strumenti necessari per preservare il tessuto economico locale dal rischio di infiltrazioni criminali".

"E' un orgoglio per Ance Fermo - ha dichiarato il presidente Celi - poter sottoscrivere l'accordo già stipulato a livello nazionale. Siamo per l'assoluta legalità ed utilizzeremo ogni strumento a nostra disposizione".



