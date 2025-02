Palazzi in viola per la Giornata internazionale dell'epilessia

Il secondo lunedì di Febbraio, dal 2016, ricorre la Giornata Internazionale dell'Epilessia, una delle patologie neurologiche maggiormente diffuse. Quest'anno la ricorrenza cade nella giornata del 10 Febbraio e, per l'occasione, è stata richiesta, in tale data, dalle ore 17.00 alla mezzanotte, la collaborazione degli Enti Pubblici per la sensibilizzazione al tema con l'illuminazione dei monumenti di colore "viola" ( colore simbolo dell'epilessia). Nicoletta Foschi, medico Neurologo Epilettologa Responsabile del Centro Epilessia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per la parte adulta e Carla Marini Medico Neuropsichiatria Infantile SOD Neuropsichiatria Infantile Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche - Ospedale Pediatrico G. Salesi, organizzano per la Lice (Lega Italiana Contro l'Epilessia) la Giornata Internazionale per l'Epilessia.

Per quanto riguarda le associazioni partecipano alle iniziative l'Amce è l'Associazione Marchigiana lotta Contro l'Epilessia che si occupa della patologia affetta dagli adulti per la Regione Marche, la cui Presidente è Gabriella Venanzi e la Fampia - Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza la cui presidente è Barbara Guidi. L'Epilessia è un insieme di condizioni che interessano l'1/1000 delle persone nel mondo indipendentemente da etnia e sesso.

Aderiscono all'illuminazione di viola nelle Marche: Da Sabato 8 a Lunedì 10 Febbraio l'Ospedale di Torrette di Ancona e l'Istituto Ipsia di Corridonia. Nella giornata del 10 febbraio l'Inrca delle sedi di Ancona, Osimo e Fermo, il Consiglio regionale - Assemblea Legislative delle Marche, enumerosi comuni: 13 nella Provincia di Ancona - Ancona, Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Fabriano, Loreto, Osimo, Senigallia, Serra de Conti, Sirolo, Sassoferrato e Tre Castelli; 9 nella Provincia di Fermo - Fermo, Falerone, Lapedona, Monte Vidon Corrado, Monte Rinaldo, Monte Urano, Moresco, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio; 5 nella Provincia di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno, Grottammare, Monteprandone, Offida, e San Benedetto del Tronto; 10 nella Provincia di Macerata - Macerata, Cessapalombo, Civitanova Marche, Corridonia, Fiuminata, Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati, San Severino Marche e Urbisaglia.

7 nella Provincia di Pesaro- Urbino - Pesaro, Urbino, Carpegna, Fano, Gradara, Gabicce Mare, Mercatello sul Metauro.

Per l'occasione l'Associazione Marchigiana Lotta contro l'epilessia AMCE Odv organizza la vendita di primule e Calendari 2025 presso l'Istituto INRCA di Ancona il giorno Lunedì 10 Febbraio 2025 dalle 9.30 alle 14 e presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche a Torrette Martedì 11 Febbraio 2025 dalle 9.30 alle 14.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA