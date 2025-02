Nove marchigiani su dieci insoddisfatti chiusura filiali

Dal secondo Rapporto Uilca "Chiusura filiali? No, grazie" nelle Marche emerge che nove marchigiani su dieci sono insoddisfatti dalla chiusura delle filiali nei loro Comuni. Il rapporto umano si conferma determinante per accedere ai servizi bancari: per nove su dieci il bancomat non può sostituire il contatto umano.

"L'assenza di una banca impatta negativamente sull'inclinazione a investire e influisce nella scelta di vivere o meno in un territorio". Aumenta il numero di quanti hanno percepito la mancanza/riduzione dello sportello bancario: da sei a sette su dieci. Da quanto registrato, inoltre, la presenza di una filiale non può essere sostituita dalla banca digitale: otto su dieci, in caso di chiusura della propria filiale bancaria, si recherebbero in un ufficio fisico, banca o posta.

L'indagine demoscopica, condotta dall'Istituto di ricerca Lab 21.01, su tutto il territorio nazionale, ha interessato 2.400 persone. Per le regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Sardegna - che costituiscono l'area Nielsen 3 - sono state raccolte 600 interviste. "I dati del nostro secondo Rapporto confermano che la desertificazione bancaria è un problema reale, sentito dalle persone. La chiusura delle filiali ha impatti sociali, riduce la propensione agli investimenti e influenza la scelta di vivere o meno in un territorio, con un aggravio dello spopolamento dei piccoli centri", commenta il segretario generale Uilca Fulvio Furlan, augurandosi anche che il risiko bancario in atto a livello nazionale "segua logiche industriali, non politiche o solo a beneficio dei grandi azionisti, salvaguardando l'occupazione, preservando il ruolo sociale della banca e la sua funzione per lo sviluppo del Paese, a sostegno delle comunità, delle famiglie e delle imprese".

Sulla base dei risultati raccolti nel 2024, Uilca ha deciso di sviluppare in macroaree regionali tre focus tematici che fotografano i risvolti della desertificazione bancaria nelle piccole medie imprese, nelle aree rurali e nelle modalità di erogazione del credito: nelle regioni dell'area centrale il tema da sviluppare riguarda la relazione tra la chiusura degli sportelli bancari e lo spopolamento dei piccoli comuni: "Desertificazione bancaria dalle zone rurali alle grandi città".





