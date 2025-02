Lupo, allarme a Jesi. Europa Verde: "Regione intervenga"

Sembrerebbe un unico esemplare di lupo quello che da alcune settimane è stato visto aggirarsi tra parchi e vie di Jesi (Ancona), in cerca di cibo e acqua. Tra le varie riprese di cittadini e automobilisti, quella dell'animale che cammina con un leprotto o un cane di piccola taglia in bocca, in un quartiere periferico. Avvistamenti e testimonianze che destano stupore e preoccupazione. Per questo il Comune di Jesi ha attivato un tavolo di confronto con le istituzioni preposte, ed ha avviato la pulizia di fossi e la collaborazione con le guardie forestali anche nell'area urbana.

Sul tema, giunge oggi il contributo di Europa Verde-Verdi Marche che in un comunicato stampa chiede alla Regione di mettere in atto "immediati interventi urgenti, tra cui le restrizioni sulla caccia alle specie che costituiscono la dieta principale del lupo e monitoraggio costante della popolazione di lupi per prevenire situazioni di criticità e garantire una convivenza sostenibile".

"La presenza dei lupi in aree urbanizzate - si legge - è un fenomeno in crescita, spesso dovuto alla diminuzione delle prede nei loro habitat naturali. L'eliminazione delle prede attraverso la caccia spinge i lupi a cercare fonti alternative di cibo nelle aree antropizzate, aumentando il rischio di conflitti con le attività umane. Inoltre, l'inadeguata gestione dei rifiuti e delle aree verdi, così come l'abbandono di scarti alimentari e incuria, rappresentano una delle principali cause dell'avvicinamento dei lupi ai centri abitati".

Per Europa Verde-Verdi Marche, "una corretta gestione della fauna e un'informazione diffusa sono il miglior antidoto alla disinformazione. Lupi e attività umane possono coesistere pacificamente, ma servono azioni mirate e tempestive a livello locale e regionale. Oltre ai comuni, la Regione Marche ha la responsabilità di intervenire con politiche efficaci per la tutela della biodiversità e la sicurezza del territorio".





