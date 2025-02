Incendio in abitazione, due unità immobiliari non fruibili

Un incendio è divampato verso le ore 15 in un appartamento in frazione San Lorenzo di Sirolo (Ancona) e ha reso non fruibili l'unità immobiliare interessata al primo piano e anche quella sottostante. Sono intervenuti i vigili del fuoco: la squadra di Osimo, con in supporto personale dalla Centrale di Ancona con autobotte e autoscala, ha spento le fiamme e messo in sicurezza i locali interessati dalle fiamme.

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco di servizio.



