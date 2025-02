In 53 giorni Polizia stradale Macerata eleva 1.255 infrazioni

Dal 14 dicembre scorso, giorno di entrata in vigore della riforma del Codice della Strada, che si pone l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza, la Polizia stradale di macerata ha elevato nel complesso 1.255 infrazioni. Per le infrazioni, fa sapere la Questura, ci sono state 87 sospensioni di patente per uso del telefonino, 20 sospensioni di patente per guida in stato di ebbrezza, 9 sanzioni per circolazione di veicolo sprovvisto di assicurazione.

Inoltre sono state elevate 87 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 27 sospensioni brevi di patente a vario titolo. L'attività della Polizia Stradale di Macerata proseguirà in sinergia con gli altri Uffici della Polizia di Stato e delle altre Forze dell'Ordine in provincia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA