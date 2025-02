Furto con scasso al distributore automatico di una tabaccheria

Due minorenni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona dai Carabinieri della Stazione di Ancona Centro per un furto con scasso messo a segno in una tabaccheria di piazza Cavour.

Il furto è avvenuto nell'ottobre scorso ed è stato scoperto dalla proprietaria quando, all'apertura si era accorta che nel corso della notte era stato danneggiato il distributore automatico di tabacchi e da questo erano stati rubati 400 euro in contanti. I militari della Stazione di Ancona Centro, dopo aver raccolto la denuncia, hanno acquisito ed analizzato i filmati ripresi dai sistemi di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e comunali, da cui è stato possibile riscontrare che i due minorenni responsabili del furto, prima di commettere il furto, avevano frequentato i principali luoghi della movida anconetana. Acquisite le immagini dei volti, i due giovani sono stati in seguito rintracciati e riconosciuti durante mirati servizi di controllo del territorio svolti nel centro urbano.

L'attività di comparazione fisiognomica tra le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e quelle dei due soggetti identificati dalle pattuglie sul territorio, ha permesso di risalire alle identità dei due minorenni, sui quali pesavano già precedenti di polizia.



