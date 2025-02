Ex manicomio San Benedetto: iniziano i lavori di restauro

"Un giorno storico per Pesaro, che si appresta a recuperare un edificio che fino ad oggi è stato simbolo di degrado, ma che presto tornerà ad arricchire e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città". Così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, commenta l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'ex manicomio San Benedetto di corso XI Settembre.

"La struttura è sempre appartenuta all'azienda sanitaria della regione quindi, per poterne ristrutturare una parte, abbiamo dovuto comprarla per 2.8 milioni di euro - dice Biancani - nella parte che ora è del comune avviamo 15 milioni di euro di lavori che ci permetteranno di realizzare 38 abitazioni sociali per i più fragili, un'area di servizi (dalla ristorazione all'artigianato) ed il recupero dei chiostri - aggiunge - sarà importante confrontarsi poi anche con la regione, perché oltre metà edificio rimane di loro proprietà, per questo chiediamo che i soldi dati per l'acquisto da parte del comune vengano investiti per garantire quantomeno le misure di sicurezza e rendere agibile struttura - continua - oltre ad un intervento pratico, vorremmo anche sapere dalla regione che cosa vogliono farne di questo edificio".



