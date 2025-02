Entra in un giardino privato e aggredisce la polizia, denunciato

Si intrufola, ubriaco, in un giardino privato. Il proprietario di casa lo vede e chiama la polizia. E quando arrivano gli agenti li aggredisce: fermato e denunciato per minacce e violenze, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

E' quanto accaduto lo scorso 2 febbraio a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Erano circa le 17,30 quando al 112 è arrivata una richiesta di aiuto per un uomo che, dopo aver scavalcato una recinzione, si era introdotto nel cortile di un'abitazione.

Arrivati sul posto, i poliziotti della questura di Fermo hanno trovato un cinquantenne in evidente stato di agitazione a causa dell'alcol. L'uomo, nonostante la presenza dei poliziotti, si è rifiutato di allontanarsi chiedendo con insistenza del denaro al proprietario di casa.

I poliziotti, hanno tentato invano di far desistere il cinquantenne che, di tutta risposta, si è scagliato prima verbalmente e poi fisicamente contro di loro. Ha insultato e minacciato di morte gli agenti per poi lanciarsi contro di loro spintonandoli.

Non senza fatica i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo.

Sul posto anche il 118 per prestare le cure mediche all'uomo che poi è stato denunciato per minacce e violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA