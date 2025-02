Cena spettacolo a Firenze per promuovere gastronomia Marche

Le Marche in scena a Firenze con un omaggio a Gioachino Rossini tra musica, sapori e tradizione. Una cena spettacolo organizzata da Linfa, Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche, per domenica 9 febbraio al Teatro del Sale, in occasione del calendario di "Fuori di Taste", per promuovere le eccellenze enogastronomiche e culturali delle Marche alla presenza della stampa di settore.

Presenti 32 realtà enogastronomiche marchigiane che stanno partecipando alla fiera Pitti Taste, il soprano Valentina Corradetti, il baritono Giacomo Medici e il pianista Massimiliano Caporale, con la partecipazione straordinaria di Leonardo Romanelli, in un dialogo tra note liriche, teatro e suggestioni gastronomiche. Dopo lo spettacolo, riservato a stampa ed operatori, gli ospiti potranno partecipare a uno show cooking in diretta streaming dalle Marche, Pesaro, dove lo chef Daniele Patti presenterà una ricetta Rossiniana e dialogherà con Romanelli sul tema "Cucina d'autore o cucina PoP?".

Gli ospiti saranno invitati ad un buffet, che renderà omaggio alla ricchezza enogastronomica delle Marche, preparato dagli chef del Teatro del Sale e anch'esso ispirato al celebre compositore pesarese Gioachino Rossini. Le aziende che stanno partecipando alla fiera sono: Molino Agostini (pastificio); Anisetta Rosati dal 1877 (distillati); azienda agricola La Golosa (marmellate); Bacalini i cotti delle marche (galantina); Country pig (salumi); Elga design (taglieri); Filotea (pasta); Giorgio Poeta (miele); I sette artigiani (panificazione); Il panaro food (panificazione); Italia tartufi (tartufi); La Campofilone societa' agricola (pasta); La cerca tartufi bio (tartufi); La cerqua tartufi (tartufi); la pasta di Aldo (pasta); la pasta di Campofilone Marilungo (pasta); Cantine del Cardinale (vino); Metodo Massi (pasta); Migliori olive ascolane (olive); Molino Paolo Mariani (farina); Mosaico - food experience (pesce gourmet); Orlandi passion (caffè); pasta Santoni (pasta); pastificio agricolo Mancini (pasta); Picena gastronomia (galantina); Re norcino (salumi); Roberto Cantolacqua pasticcere (pasticcere); San Michele arcangelo (vino e composte); Scriptorium gin azienda agricola (distillati); Spinosi (pasta); Synbiofood (composte e dolci); Chocolate for family (cioccolato).



