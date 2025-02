Allarme nella notte per forte odore idrocarburi in porto Ancona. Gli apparati sono in regola

Momenti di allarme nel corso della notte ad Ancona per un forte odore di idrocarburi avvertito nel centro di Ancona nel corso della notte scorsa. Molte le chiamate ai vigili del fuoco. La Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, sono intervenuti congiuntamente, attorno alle 23:00, e hanno individuato quale probabile fonte emissiva una unità passeggeri all'ormeggio presso la banchina nr.15 del porto di Ancona.



Dai primi accertamenti a bordo della nave dal competente personale della Capitaneria di Porto e dai primi riscontri al vaglio si ritiene che la problematica abbia avuto origine dal sistema di sfiato dei vapori dell'impianto di riscaldamento dell'olio combustibile contenuto nei serbatoi. Il carburante (Fuel Marine Oil) va infatti mantenuto fluido e per questo un sistema di bordo provvede a riscaldarlo costantemente alla bisogna. L'ipotesi avanzata dagli ispettori della Guardia Costiera è che la presenza di acqua nel combustibile abbia determinato una emissione di anomala intensità del vapore, dall'acre odore di idrocarburo.

Lo stesso comando di bordo, intervenendo sul dispositivo, interrompeva in effetti il fenomeno, che in successivo rapido dissolvimento nel giro di circa un'ora non risultava più percepibile. La capitaneria proseguirà in ulteriori accertamenti tecnici del caso mentre Vigili del Fuoco e Protezione Civile con AST ed ARPAM hanno monitorato l'aria negli ambiti in cui maggiormente si è avvertito il fenomeno.

Si sono concluse le attività di verifica tecnica da parte degli ispettori della Capitaneria di Porto e del Registro Italiano Navale a bordo della nave passeggeri che all'ormeggio nel porto di Ancona la scorsa notte ha fatto registrare un fenomeno odorigeno da idrocarburo. L'ispezione con esito favorevole ha confermato il regolare funzionamento degli apparati e l'adozione delle corrette procedure di gestione, nonostante i quali, complice le condizioni metereologiche del momento, si è sprigionato il forte odore da uno sfiato dell'impianto di riscaldamento delle casse del combustibile di bordo, per cui la nave potrà riprendere regolarmente la navigazione.



