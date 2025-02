Alla Bit le Marche parlano anche del cineturismo con Siani

Appuntamento con le Marche e il cinema alla BIT di Milano con Alessandro Siani e la Guida di Repubblica. Riflettori puntati sul cineturismo regionale tra film, luoghi iconici e grandi protagonisti. Domenica 9 febbraio alle ore 13,30, presso lo stand Marche alla BIT (Fiera Milano Rho, padiglione 11, stand K23 K41 M24 M42) si terrà la presentazione in anteprima della nuova Guida di Repubblica "Marche e il Cinema", un volume che racconta il legame profondo tra il territorio marchigiano e il grande schermo. Ospite speciale dell'evento sarà Alessandro Siani, attore e regista tra i più amati dal pubblico italiano, che racconterà la sua bella esperienza nelle Marche, dove ha girato il suo ultimo film "Io e te dobbiamo parlare", campione d'incassi del Natale 2024.

"Presenteremo alla Bit lo straordinario lavoro di promozione del territorio che stiamo portando avanti - Afferma il Presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini - La guida è una vera chicca in cui si potranno trovare curiosità, scenari, una sorta di road map sulle bellezze marchigiane legate al cinema. Non potevamo avere un ospite migliore di Alessandro Siani, che con il film Io e te dobbiamo parlare è stato ambasciatore della nostra terra".

La nuova Guida di Repubblica "Marche e il cinema", realizzata in collaborazione con Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, accompagna i lettori in un viaggio attraverso i luoghi e i paesaggi delle Marche che hanno ispirato registi e attori. In ogni angolo della Regione c'è il cinema, dai tempi del Delon di "La prima notte di quiete" a Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Il volume raccoglie le testimonianze di grandi personaggi del cinema, dal Premio Oscar Dante Ferretti, marchigiano d'eccellenza, fino a Sergio Rubini, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni protagonisti delle produzioni più recenti. Un racconto che unisce storia, tradizione e scenari cinematografici, con approfondimenti sulle rassegne del territorio e consigli su itinerari, ristoranti e dimore storiche che sarà disponibile in edicola e online nel mese di marzo.

"La presentazione della guida sarà una bella opportunità, in una vetrina internazionale come la Bit, per approfondire le grandi potenzialità delle Marche come set cinematografico - aggiunge il Direttore di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, Francesco Gesualdi - Il percorso che stiamo portando avanti ha dato visibilità e riconoscibilità al territorio ed alla sua pluralità". L'incontro, dal titolo "Marche, terra di cinema con Alessandro Siani e la Guida di Repubblica", vedrà la partecipazione di Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, Andrea Agostini, Francesco Gesualdi, Paolo Boccacci, giornalista e curatore della Guida di Repubblica, che insieme ad Alessandro Siani approfondiranno il ruolo delle Marche come set cinematografico d'eccellenza, tra scenari mozzafiato e un patrimonio culturale senza pari, e il relativo sviluppo del cineturismo nella Regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA