Al via i congressi comunali di FdI nelle Marche fino al 30 marzo

Nelle Marche Fratelli d'Italia apre ufficialmente la stagione congressuale comunale, "un momento fondamentale per la vita del partito e per il suo radicamento sul territorio": il via stasera a Mogliano (Macerata) per una serie di appuntamenti che si concluderà il 30 marzo, sempre nel Maceratese, con il congresso comunale di Montecassiano. Per i capoluoghi, primo appuntamento a Pesaro (23 febbraio); seguiranno il capoluogo di regione Ancona (1 marzo), Urbino (7 marzo) Macerata (15 marzo) e Ascoli Piceno (22 marzo).

"Un passaggio che conferma la centralità della partecipazione e della democrazia interna, - sottolinea Fratelli d'Italia Marche in merito ai congressi comunali - principi che rappresentano l'anima di una forza politica autenticamente rappresentativa delle esigenze dei cittadini".

La presentazione si è tenuta oggi in una conferenza stampa nella quale sono intervenuti la coordinatrice regionale del partito, la senatrice Elena Leonardi, i coordinatori provinciali Nicola Baiocchi (Pesaro Urbino), l'eurodeputato Carlo Ciccioli (Ancona), Massimo Belvederesi (Macerata), Andrea Balestrieri (Fermo) e Andrea Assenti (Ascoli Piceno), oltre a parlamentari, dirigenti regionali e provinciali del Partito, tra i quali Andrea Putzu, responsabile regionale dell'organizzazione di FdI Marche.

"Crediamo fermamente nella partecipazione e nel coinvolgimento dal basso - ha detto la senatrice Leonardi - attraverso un percorso democratico e trasparente che porterà ai nuovi coordinatori comunali. Attraverso i congressi comunali vogliamo rafforzare il nostro legame con le comunità locali, consolidando la presenza del partito e ascoltando le esigenze dei territori, percorso che segue quanto avvenuto lo scorso anno per l'individuazione dei coordinatori provinciali. Con questo esercizio democratico possiamo calibrare al meglio la nostra azione politica e rispondere con efficacia alle istanze dei cittadini, continuando nel buon governo delle Marche con la Giunta Acquaroli".

Sulla stessa linea Putzu, responsabile regionale dell'organizzazione di FdI, consigliere regionale e presidente della seconda Commissione, che sottolinea l'importanza di questo appuntamento per la crescita del partito. "I congressi - ha affermato - rappresentano un'occasione preziosa per confrontarci con la nostra base, per rinnovare le energie e rilanciare l'azione politica a livello locale. La forza di Fratelli d'Italia risiede nella sua capacità di dare voce ai territori, senza imposizioni dall'alto, ma con un processo di selezione delle cariche che parte direttamente dagli iscritti. Questo è il modello di partito in cui crediamo: inclusivo, partecipativo e fortemente radicato. La stagione congressuale comunale nelle Marche partirà nelle prossime settimane, seguendo un calendario che toccherà tutte le province della regione".

Fratelli d'Italia Marche, ha concluso Putzu, "invita tutti gli iscritti a partecipare attivamente a questi momenti di confronto e crescita, perché solo con un partito forte, radicato e democratico si può costruire una proposta politica credibile e incisiva per il futuro della regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA